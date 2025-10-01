Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º±àÅÄ¸¤¬·ëº§È¯É½¡¢ºÇ¹â°ÌÀïHP¤¬°ì»þ¥À¥¦¥ó¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡Áê¼¡¤°
¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±àÅÄ¸¡Ê44¡Ë¤¬30Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÂÐ¶É¸å¤Î¸¡Æ¤ÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤Î¸¦¡¡¡Ý±àÅÄ¸¤ÎËã¿ý¸¦µæ½ê¡Ý¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®Æâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
±àÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐ¶É¤ò¥ª¡¼¥é¥¹¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡Ê44¡Ë¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ¤Î2Ãå¤Ç½ª¤¨¤¿¸å¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤ÎÎëÌÚÁï°ìÏº¤È¹±Îã¤Î¸¡Æ¤ÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÇÛ¿®½øÈ×¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈVTR¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ÈVTR¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó³§¤µ¤ó¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä±àÅÄ¸¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤âÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤«¤éÇï¼ê¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£·î¡Ê9·î¡Ë¤Î20Æü¤ËÀÒ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËã¿ý¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤â¤È¤â¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëã¿ý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°ºÇ¹â°ÌÀï¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢50´ü¸å´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¸«»ö¤È¤¤¤¦¤«»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤«¡£¸¦½¤¹ç³Ê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸¦½¤À¸¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµµ¬¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇ¹â°ÌÀï¤Î²ñ°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸òºÝ´ü´Ö¤Ï¡Ö2¡¢3Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¸¡Æ¤ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÎ¢¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ºÇ¹â°ÌÀï¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Î´é¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë´é½Ð¤·OK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×ÇÛ¿®¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¯¤¤Æ¤ì¤Ð¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÀè¤â°ú¤Â³¤Ëö±Ê¤¯¡¢±àÅÄÉ×ºÊ¤È¡Ø¤½¤Î¸¦¡Ù¤ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÀ¸ÇÛ¿®¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿·ºÊ¤Î´é¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ì»þÅª¤ËºÇ¹â°ÌÀï¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±àÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â°ÌÀï¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬Íî¤Á¤Æº£¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×Â³¡¹¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
±àÅÄ¤ÏÆç¹â¡¢·ÄÂç½Ð¿È¡£03Ç¯¤«¤éËã¿ý¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18Ç¯¡¢M¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤«¤é1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ìM¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡£°ÊÍèÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤é¤¯Ëã¿ý¥×¥í¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤á¤ÆËã¿ý¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£