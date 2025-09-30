『R-1グランプリ2026』開催決定 前回王者・友田オレ「年齢制限のない青春」
ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の開催が決定した。10月1日11時11分から出場者のエントリー受付を開始する。
友田オレ
審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。
前回は史上最多の5,511人がエントリーし、歴代最年少王者となった友田オレは「優勝してから約半年が経ちました。人生で一番濃い上半期だったと思います。テレビ、イベント、単独ライブ、どれも刺激的な体験でした。子供の頃からずっと憧れていた人たちは、みんな良い匂いがしました。私たちは何のためにR-1に出場するのでしょうか。売れたい、力試しがしたい、ただ優勝の称号が欲しい、目的は様々です。そしてその全てが正解なのではないでしょうか。一人一人が特別な思いを抱いて孤独に戦うR-1は、年齢制限のない青春だと、私は思います」とコメントしている。
エントリー期間は、10月31日まで。決勝は、来春の開催を予定している。
友田オレ
審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。
前回は史上最多の5,511人がエントリーし、歴代最年少王者となった友田オレは「優勝してから約半年が経ちました。人生で一番濃い上半期だったと思います。テレビ、イベント、単独ライブ、どれも刺激的な体験でした。子供の頃からずっと憧れていた人たちは、みんな良い匂いがしました。私たちは何のためにR-1に出場するのでしょうか。売れたい、力試しがしたい、ただ優勝の称号が欲しい、目的は様々です。そしてその全てが正解なのではないでしょうか。一人一人が特別な思いを抱いて孤独に戦うR-1は、年齢制限のない青春だと、私は思います」とコメントしている。
エントリー期間は、10月31日まで。決勝は、来春の開催を予定している。