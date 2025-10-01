殺し屋×結婚詐欺師のバディが挑む婚活バトルアクション『マリッジトキシン』来年アニメ化決定！
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」連載中の漫画『マリッジトキシン』（原作・静脈、漫画・依田瑞稀）がテレビアニメ化され、2026年放送開始となることが決まった。併せて、ティザービジュアルとティザーPVが解禁となった。
【動画】メインキャストに⽯⾕春貴＆若⼭詩⾳！ 『マリッジトキシン』PV
本作は、数百年続く殺し屋「毒使い」の青年・下呂が、その血を絶えさせないため、結婚詐欺師・城崎と共に最高の結婚を目指す婚活バトルアクション。
声優キャストとして、殺しのプロ「使い手」の中でも最強格となる五大名家「毒使い」下呂家の跡取りで、家を継ぐため婚活を始めた超一流殺し屋・下呂ヒカルを石谷春貴、下呂の婚活を手伝うすご腕結婚詐欺師・城崎メイを若山詩音が演じる。
アニメーション制作は『僕のヒーローアカデミア』『ガチアクタ』などを手掛けるボンズフィルムが担当。監督は『キャロル＆チューズデイ』『メタリックルージュ』の堀元宣。キャラクターデザイン・総作画監督は『SK∞ エスケーエイト』で総作画監督を、『薫る花は凛と咲く』でキャラクターデザイン・総作画監督を務めた徳岡紘平が担当する。
ティザービジュアルでは、都会の夜景を背景に自身の武器となる毒をかまえる下呂と、花束を抱え笑みを浮かべる城崎が描かれている。
ティザーPV では、仕事のターゲット・城崎に毒を打ち込み追い詰めていく下呂の姿が。しかしターゲットであるはずの城崎と共に敵に囲まれてしまう。窮地に立たされた下呂は城崎に「俺の結婚を手伝ってくれ！」と急なプロポーズの言葉を投げかけるが…。
原作・静脈は「制作に少しだけ関わらせてもらったのですが、監督の堀さんやキャラクターデザインの徳岡さん、シリーズ構成・脚本のうえのさんを始め、アニメスタッフの方々の『理解（わか）ってる』度合い…途轍もないです。打ち合わせの度にブラッシュアップされ、面白くなっていく様は圧巻でした」とコメント。
漫画・依田瑞稀は「昔からアニメのオープニングを絵の糧にしている部分があるので、アニメ化によって『マリッジトキシン』のオープニングがこの世に誕生することが幸せです！」としている。
アニメ『マリッジトキシン』は、2026年放送開始。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■下呂ヒカル役：石谷春貴
TVアニメ『マリッジトキシン』にて下呂ヒカルくんの声を担当します、石谷春貴です。
「少年ジャンプ＋」で毎週更新を楽しみにしている作品の主役を任せていただけること、作品の一助になれることがとても光栄で、受かったと聞いた時、思わず「よっしゃー！」と言ってガッツポーズしたくらい嬉しいです。
個性的なキャラクター達たち・世界観、美麗なイラスト、バトルと婚活。それぞれがどうアニメーションで表現されるのか、僕自身も楽しみにしています。ご期待ください！
■城崎メイ役：若山詩音
城崎メイ役を演じさせていただきます、若山詩音です。いつも更新を楽しみにしているこの作品に関わらせていただけることが、本当に本当に嬉しいです。城崎は結婚詐欺師の婚活アドバイザーですが、いつも下呂くんの幸せのために一生懸命なところがとっても可愛いので、その愛らしさをしっかりお届けできるように全身全霊で頑張って参ります。TV アニメ『マリッジトキシン』、ご期待ください！
■原作：静脈
依田先生、担当編集さん、そして応援いただいた読者の皆様にド感謝です!!
制作に少しだけ関わらせてもらったのですが、監督の堀さんやキャラクターデザインの徳岡さん、シリーズ構成・脚本のうえのさんを始め、アニメスタッフの方々の「理解（わか）ってる」度合い…途轍もないです。打ち合わせの度にブラッシュアップされ、面白くなっていく様は圧巻でした。
更に、第1話のアフレコを見学しまして…下呂役の石谷さんや城崎役の若山さんを筆頭に、多くの声優さんの極上演技で確信しました。このアニメ、間違いなく傑作になる…と！
もうしばらく先ですが、それまで原作の本編をバキバキに盛り上げていくので、どうぞよろしくお願いします！！！！
■漫画：依田瑞稀
憧れのアニメ化...！
漫画を一緒に作り上げてくれた方々、応援してくださる読者の皆様、アニメの製作にご尽力いただいた方々、各方面にド感謝です！ 本当にありがとうございます！
昔からアニメのオープニングを絵の糧にしている部分があるので、アニメ化によって『マリッジトキシン』のオープニングがこの世に誕生することが幸せです！
原作と共に、TVアニメ『マリッジトキシン』をよろしくお願いします！
■監督：堀元宣
この度、「使い手」下呂くんの婚活のお手伝いをさせていただく運びとなりました。
下呂くんは殺し屋という困難な家業を継ぎながらも、まっすぐな心根を持ちつづける気持ちのいい男です。
お友達である城崎さんの手を借りながら、この困難な道のりを乗り越えて、きっと将来を誓い合う伴侶を見つけられる事と思います。
これからの彼らの人生は皆様のお力添えが必要になるかと思います。
ぜひご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
我々スタッフも全力で支えていく所存であります。
つたない挨拶でございますが、若い彼らへのはなむけの言葉とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
■キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平
恋愛、アクション、ギャグ、イケメン、美女、変態……一つの作品にとにかくいろいろな要素が詰め込まれた最高な作品です。
キャラクターも個性強めな人物ばかりで描いていてとても楽しいです。
アニメーションとして動くことで作品の魅力をより引き出せたらいいなと思っています。
