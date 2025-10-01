JR川越線・東武東上線「川越駅」前の商業施設「アトレ川越」は2025年に開業35周年を迎えました。

親子揃って楽しめるキッズイベント、採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」(運営：株式会社ワック)を開催いたします。

開催日は2025年10月11日(土)・12日(日)の二日間です。

アトレ川越 採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」

イベント基本情報

価格化石か宝石どちらか1回 300円発売日2025年10月11日(土)・12日(日)販売場所アトレ川越屋上 (〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地)開催日時10:00〜17:00 (最終受付：両日とも16:30)アクセスJR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分その他雨天実施(荒天中止)

アトレ川越35周年記念！採掘体験アトラクションを開催

JR川越駅前で親しまれている商業施設「アトレ川越」は、2025年に開業35周年を迎えました。

35年のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、親子揃って楽しめる特別なキッズイベントとして、採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」の開催を決定しました。

普段なかなか体験することのできない特別な採掘体験を通して、子どもたちの思い出となるような機会を提供したいという想いが込められています。

『シャカシャカ採掘ひろば』で本物の化石や宝石を見つけよう

「シャカシャカ採掘ひろば」は、遊びながら化石や宝石について学ぶことができる採掘体験アトラクションです。

砂に埋もれている本物の化石や宝石を、流れる水にさらしながら、自分の手で見つけ出すことができます。

採掘体験で見つけ出した化石や宝石は、そのままお持ち帰りいただくことが可能です。

アトレ川越屋上で二日間限定開催

本イベントは、アトレ川越の屋上にて、2025年10月11日(土)と10月12日(日)の二日間限定で開催されます。

開催時間は両日とも10:00から17:00までで、最終受付は16:30です。

参加費は、化石か宝石のどちらか1回につき300円で、定員は設けられていません。

JR川越線・東武東上線「川越駅」から徒歩1分という好立地でアクセスも抜群ですが、無料駐車場や駐車券サービスはありませんのでご注意ください。

開業35周年を迎えるアトレ川越の屋上で、この秋、ぜひ親子で化石や宝石の採掘体験を楽しんでみてください。

アトレ川越で、「シャカシャカ採掘ひろば」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子で本物の化石や宝石を発掘体験！アトレ川越 採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」 appeared first on Dtimes.