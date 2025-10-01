この日だけの特別なペアリング体験！和食日和おさけと 三越前 クラフトサケ蔵「LINNE」ペアリングイベント

東京都内で日本酒と和食を提供する「和食日和おさけと」では、2025年10月18日(土)に「和食日和 おさけと 三越前」にて、クラフトサケを醸す新鋭「LINNE(リンネ)」を迎えた特別イベントを開催します。

醸造家本人から酒造りの想いを聞きながら、この日のためだけに作られた特別会席料理とのペアリングを楽しめるイベントです。

和食日和おさけと 三越前 クラフトサケ蔵「LINNE」ペアリングイベント

会費：15,000円(税込)

開催日時：2025年10月18日(土)18：00〜

開催場所：和食日和 おさけと 三越前 (東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル3階)

定員：定員に達し次第受付終了

「異を醸す酒」をコンセプトに、これまでにない発想でSAKEの新境地を切り拓く注目のブランド「LINNE(リンネ)」

今回のイベントでは、醸造家であり代表の今井 翔也 氏を迎え、代表銘柄「800(ヤオ)」をはじめとする多彩なラインナップが提供されます。

さらに、料理長がお酒の個性に合わせ組み立てた、この日だけの会席料理も用意され、秋の味覚と独創的なSAKEが織りなす、唯一無二のペアリング体験が楽しめます。

「おさけの会」について

「和食日和おさけと」では、全国の酒蔵やワイナリーとコラボレーションし、その魅力を五感で味わえる【おさけの会】を定期的に開催しています。

