高級ワインもグラスで気軽に楽しめる！ヴィノスやまざき「たまプラーザテラス店」リニューアルオープン

ヴィノスやまざきは、2025年9月27日(土)に開業15周年を迎える「ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店」をリニューアルオープンしました。

リニューアルを記念した生産者来店イベントや、限定ワイン福箱の販売などが実施されました。

ヴィノスやまざき「たまプラーザテラス店」リニューアルオープン

リニューアルオープン日：2025年9月27日(土)

東急田園都市線「たまプラーザ駅」直結のたまプラーザテラス・ゲートプラザ1階に位置する「ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店」

生産者を直接訪問して買い付ける「蔵直(R)ワイン」を中心に、世界各国のワインを幅広く取り揃えています。

今回のリニューアルでは、店内に併設するテイスティングバーにワインサーバーを新たに導入。

高級ワインもグラス単位で気軽に楽しめるようになりました。

また、日本酒では「磯自慢」や「初亀」といった銘酒のほか、ワインや日本酒に合うオリジナルのチーズやおつまみも豊富にラインナップされ、多彩なマリアージュを体験できます。

ワインセラーには入手困難な有名ワインも充実し、ワイン好きから初心者まで幅広い方が満足できる品揃えです。

リニューアルオープン記念イベント

2025年9月27日、28日にリニューアルオープンを記念した特別なイベントが開催されました。

生産者来店イベント「ワインフェスタ」

開催日時：2025年9月27日(土)13:00〜14:00

会費：2,000円(税込)

ポルトガルの注目ワイン産地から「キンタ・ダス・アルカス」の当主アントニオ氏が来店。

航空会社ラウンジにも採用された「ヴィーニョ・ヴェルデ」など、人気ワインの魅力を直接語るイベントが開催されました。

たまプラーザ店限定 ワイン福箱

価格：3,850円(税込)、6,050円(税込)、11,000円(税込)

最大30％OFFで人気ワイン4本がセットになったお得な福箱が数量限定で販売されました。

価格帯は3種類用意され、好みに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

ワインバー特別テイスティング

開催日時：2025年9月27日(土)・28日(日)

「オーパス・ワン2019」（ボトル価格99,000円）が、グラス1杯(30ml)3,000円(税込)の特別価格で提供されました。

さらに、メドック格付1級シャトーワインやブルゴーニュの入手困難なワインも“お祝い価格”で楽しめる特別テイスティング企画も実施されました。

リニューアルプレゼント企画

開催日：2025年9月27日(土)・28日(日)

2日間限定で、購入金額に応じたプレゼント企画が実施されました。

蔵直(R)ワイン＆ワインセットを5,500円(税込)以上購入すると、人気のミニ(200ml)スパークリングワインが各日先着50名にプレゼントされました。

また、11,000円(税込)以上購入の場合は、オリジナルエコバッグが各日先着30名に贈られました。

ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店 店舗情報

所在地：〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目1番2号 たまプラーザテラス・ゲートプラザ1階

TEL：045-905-0805

営業時間：10:00〜20:00

テイスティングバー：12:00〜20:00(L.O.19:30)

ワインサーバーの導入で、さらに楽しみ方が広がった「ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店」

仕事帰りや休日に、気軽に立ち寄って特別な一杯を味わえます。

ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店のリニューアルオープンと記念イベントの紹介でした。

