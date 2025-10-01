エネルギー補給と疲労回復のサポートを両立するエネルギージェル『カルノパワーENERGY』に、新フレーバー「メロンソーダ味」を2025年9月25日(木)より販売開始します。

この新フレーバーは、メロンの香り成分をアップサイクルした独自原料を使用し、運動中でもリフレッシュできる爽やかな味わいが特徴です。

HAMARI エネルギージェル『カルノパワーENERGY』メロンソーダ味

発売日 2025年9月25日(木)

フレーバー メロンソーダ味

内容・価格 1個 346円(税込)／10個(箱入) 3,456円(税込)

販売場所 HAMARI公式オンラインショップなど

『カルノパワーENERGY』は、持久系スポーツに理想的なエネルギーバランスを持つ**糖質（果糖、パラチノース）と、長時間の運動と回復をサポートする成分「カルノシン」を手軽に摂取できるジェルタイプのサプリメントです。

片手で素早く摂れる利便性から多くのアスリートに支持されており、2024年5月の発売時にはわずか2カ月で完売するなど好評を博しました。このたび、アスリートの多様なニーズに応えるため、第3のフレーバーとして「メロンソーダ味」が登場しました。

今回登場する「メロンソーダ味」は、他にはない爽やかな味わいが特徴です。香料には、これまで廃棄されていた“メロンの香り成分”をアップサイクルした独自原料「HAMARI メロンSui」**を使用しています。これは、メロン濃縮果汁を製造する際に得られる、香り成分を豊富に含んだ水を活用したものです。

果汁以上に豊かな香り成分が凝縮された「HAMARI メロンSui」により、まるで本物のメロンのように瑞々しく、自然な香りを楽しめます。甘すぎずすっきりとした味わいは、スポーツ中のエネルギー補給はもちろん、気分をリフレッシュしたいあらゆるシーンに最適です。

『カルノパワーENERGY』は、「ただエネルギーを補給するだけでなく、レース後半の追い上げまで支えたい」という想いから、回復をサポートする成分「カルノシン」を配合しています。

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれるイミダゾールジペプチドの一種で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。運動中のパフォーマンスをサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにも効果的です。加齢や食習慣によって体内のカルノシン濃度は減少するため、意識的に補給することが重要とされています。HAMARIが製造するカルノシンは、国内の厳格な品質管理のもとで自社製造された安心の品質です。

『カルノパワーENERGY』は、今回の「メロンソーダ味」の追加により、合計3種類のフレーバーが揃いました。

2025年9月25日に発売された、アップサイクル原料を使用した新フレーバーです。

運動中でもリフレッシュできる爽やかな味わいが特徴で、長時間のスポーツ中の気分転換にもおすすめです。

トップアスリートにも愛用される『カルノパワー』シリーズは、目的やシーンに合わせて選べるラインナップで、アスリートの快適なスポーツライフを応援しています。

浜理薬品栄養科学株式会社の『カルノパワーENERGY』メロンソーダ味の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スポーツ中にリフレッシュできる爽やかな味わい！HAMARI エネルギージェル『カルノパワーENERGY』メロンソーダ味 appeared first on Dtimes.