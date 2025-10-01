環境にやさしいアイテムが勢ぞろい！HOWMORE LIVING ライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING(ハウモア リビング)」

「HOWMORE LIVING(ハウモア リビング)」は、蔵前本店の開業6周年を記念し、**2025年9月20日(土)から10月31日(金)**まで、記念イベントを開催しています。蔵前本店と丸ビル店、公式Web Storeにて、限定ノベルティプレゼントや、直輸入ブランドの新作販売、最大70%OFFのファミリーセールなど、感謝の気持ちを込めた企画が展開されます。

HOWMORE LIVING ライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING(ハウモア リビング)」

企画名 開催期間 開催店舗 ノベルティ進呈条件

6th ANNIVERSARY EVENT 2025年9月20日(土)〜10月31日(金) 蔵前本店、丸ビル店、公式Web Store 5,000円(税込)以上お買い上げのお客様

Family＆Friends SALE 2025年9月27日(土)〜2025年10月13日(月・祝) NOOK by HOWMORE LIVING(蔵前本店隣) 最大70%OFF

ライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING 蔵前本店」は、“自然に寄り添いながら、生活を楽しむ”というコンセプトを掲げ、自然や動物と共存しながら、心と体にやさしいアイテムを国内外から集めています。

「6th ANNIVERSARY EVENT」や、独自の12の商品選定基準に基づいた直輸入ブランドの新商品の販売、最大70％OFFのファミリーセールが展開されます。

「6th ANNIVERSARY EVENT」の一環として、蔵前本店の6周年を記念した**『HOWMORE LIVING』のロゴ入り特製メモ帳**がプレゼントされます。蔵前本店、丸ビル店の両店舗と、公式Web Storeで5,000円(税込)以上お買い上げのお客様が対象です。

ノベルティの「HMLオリジナル 牛乳パックメモパッド」は、牛乳パックの再生紙を使用した環境にやさしいオリジナルメモパッドです。200枚綴りのため、長く使用できるのも嬉しいポイント。数量限定でのプレゼントとなるため、この機会にぜひお店を訪れてみてください。

『HOWMORE LIVING』公式Instagramでも、**「蔵前本店 6周年記念プレゼントキャンペーン」**が開催されています。プレゼント商品は、HMLオリジナル【RICENAL美容オイル】と【牛乳パックメモパッド】のセットです。

応募方法は、蔵前本店(@howmoreliving.jp)と、丸ビル店(@howmoreliving_marunouchi)の2つのアカウントをフォローし、「蔵前本店 6周年記念プレゼントキャンペーン」の投稿にご応募の旨をコメントするだけです。応募締切は2025年10月5日(日) 23:59までとなっています。

【直輸入ブランド】Good Tuesday／グッド チューズデイ

**「HOWMORE LIVING 12の商品選定基準」**に基づき、厳選された直輸入ブランドの新商品が販売スタートしています。

HOWMORE LIVINGで国内初紹介となる「Good Tuesday」は、B Corp取得企業であり、女性が活躍するイギリスのステーショナリーブランドです。「The art in planning. 〜プランニング(計画)こそがアート(芸術)〜」を掲げ、スタイリッシュなステーショナリーを制作しています。すべて再生紙を使用し、パッケージも最小限に抑えるなど、環境に配慮した取り組みを実施しています。

Large Monthly Wall Planner

各月1ページのA3壁用カレンダーは、100％再生紙で作られています。ピンクの背景に大胆な赤いタイポグラフィがプリントされたデザインで、どんな空間にも色とインパクトを与えてくれる、実用的でおしゃれなカレンダーです。仕事や学校、家族のスケジュール把握、共有におすすめです。

Keyboard Weekly Planner Pad

デスクに最適なクイックビューウィークプランナーは、週単位でスケジュールが管理できる50シートのウィークリープランナーです。キーボードまわりにすっきり置けるデザインが魅力で、学生へのギフトとしてもおすすめです。

To Do List Pad

カラフルなToDoリストメモ帳は、50シートの大容量です。必須のタスクを別枠で3つ設定でき、通常タスクと分けて管理ができます。自宅でもオフィスでも活躍するスタイリッシュなツールです。

【直輸入ブランド】Solar Eclipse／ソーラー エクリプス

「Solar Eclipse New York」は、ニューヨークで女性のチームによってデザインされた、スタイリッシュなハンドメイドアクセサリーブランドです。すべてのアイテムは自然、動物、そしてポジティブなエネルギーにインスピレーションを得た、手描きの芸術的なディテールが特徴です。ヘアクリップ、シュシュ、ブラシなどの製品は、再生木材パルプ由来の生分解性アセテートなどの持続可能な素材を使用し、ハンドメイドで仕上げられています。

HANDBAG HERO BRUSH

携帯用としても持ち運びがしやすいコンパクトサイズのヘアブラシです。ハンドバッグに収まるサイズなので、旅行や外出時に活躍します。ナイロン製の球状毛が頭皮をマッサージし、ブラッシング中に健やかな髪の成長を促すため、毎日使用することで健やかな頭皮と健康な髪へ導きます。

BAG CHARM ＋ KEYCHAIN

一点ずつハンドペイントされたキーチェーンは、シンプルなバッグにちょっとしたアクセントをプラスします。サッと取り外しが出来るフックと、しっかり固定できる2重リングの2WAY仕様です。ワンポイントとしてはもちろん、重ね付けもおすすめで、自分らしいスタイルに合うチャームを見つけて、バッグに個性をプラスできます。

GEMSTONE BRACELET PHONE CHAIN

携帯用ストラップとして使えるブレスレットチェーンです。ころんとした形が可愛らしいレモンのストラップは、インパクトある可愛いデザインで、付けるだけで可愛さとおしゃれさを演出してくれます。バッグチャームやキーホルダーとしての使用もおすすめで、落下防止対策としてはもちろん、自分だけのワンアクセントや個性をデコレートするのに最適なアイテムです。

