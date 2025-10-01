DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

Amazonにて、DJIのアクションカメラがセール価格で販売されている。期間は10月14日23時59分まで。

期間中、「Osmo 360 スタンダードコンボ」や、「Osmo Action 4」本体とチェストストラップ マウント、「Osmo Action 5 Pro」本体とOsmoフレキシブルマウントなどがセットになった商品などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

1インチ360度イメージングエリアが優れた低照度画像品質を提供し、360カメラでのシャープなショットを実現。昼も夜も8K 360度ビデオであらゆるディテールをキャプチャする。4K/120fpsのスムーズな映像と170度広角ビューであらゆるシーンをキャッチ。速い動きや壮大なシーンを鮮明さとディテールで再現する。

DJI Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ+Osmoフレキシブルマウント

Osmo Action 5 Proは、低照度に対応した新型1/1.3インチセンサーを搭載。暗い環境での使用にも適している。4nmチップで、高速かつ信頼性の高いフレーミングを実現。動きの速い被写体を画面中央に捉えたままキープする。本商品にはOsmoフレキシブルマウント×1、Osmo止めねじ×1が付属。

DJI Osmo Action 4 マウンテンバイクコンボ+クイックリリース式アダプターマウント

Osmo Action 4は、センサーサイズが大きくなり（1/1.3インチセンサー）画質が向上。低照度環境下で撮影しても、ノイズを効果的に低減する。スポーツシーンも、4Kの高解像度と広角FOVで撮影でき、一人称視点の迫力ある映像を撮影可能。鮮明なスローモーション映像でスポーツシーンを捉えることができる。

本商品には、Osmo Action チェストストラップ マウントやOsmo Action ハンドルバー マウント、Osmo 止めねじを同梱。カメラを胸部やマウンテンバイクのハンドルバーにしっかりと固定でき、ライディングに集中してスピード感を思い切り楽しむことができる。