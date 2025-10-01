¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¡¸µÆ±Î½¤È¤Î¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤Ëñ¨¡¹¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£²¤Î£¸²óÆó»à¤«¤éÅÐÈÄ¡£²ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç£¹²ó¤âÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô£´¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥»¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ËÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢£¸²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÂçÀª¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£µå¾ì¤¬Âç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂåÂÇ¡¦ÈÄ»³¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ËÜ¿¦¤Î£¹²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢£²Ã¥»°¿¶¤ò´Þ¤à»°¼ÔËÞÂà¤Ë¡£°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë²ó¤Þ¤¿¤®¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÅÄÃæ¾¤Î£²£°£°¾¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö£²£°£°¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç£´¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÐÈÄ»þ¤ÎÇ®¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤Î°ÎÂç¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤¬¾¡¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£±¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎµÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü£´£¶¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢´äÀ¥¿Îµª»á¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢Æ£Àîµå»ù»á¡Êºå¿À¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÅþÃ£¡£¸µÆ±Î½¤ÎÃæÆü¡¦¾¾»³¤È¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Ö¿ô¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤ëÌÀÆü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¤³¤È¤ÏÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ØÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡Ù¡£º£¤Ï¤½¤ì¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èñ¨¡¹¤È¸À¤¤»Ä¤·¤¿¡£