¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â·îºÌÎÉ¡Ê28¡Ë¤¬9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â·î¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¡»ä¹â·îºÌÎÉ¤Ï17Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò2025Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤±¤ÇÂà½ê¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£11ºÐ¤Ç·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢»ä¤ò±þ±ç¤µ¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤Ê»ä¤Ë²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤¤¿·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹Àº¿Ê¤·¡¢»ä¤é¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â·î¤Ï1997Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£08Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
