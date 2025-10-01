²ìÍè¸¿Í¡¢¿·CM¤Ç¡ÈÅ¾À¸¡É ºÇ¶á´¶¤¸¤¿»ÈÌ¿¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖºÊ¤¬½Ð¤Æ¤ëºîÉÊ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/01¡ÛÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡×¤Î¿·CM¡ÖÇÐÍ¥ ²ìÍè¸¿Í¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤éATM¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÂè1ÏÃ¡ÊÁ´4ÏÃ¹½À®¡Ë¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Î½Ð±éºî¤Ë¥Ï¥Þ¤ë²æ¤¬»Ò¤Ë¡Ö¥¹¥Ã¥²¡¼²ù¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈºÇ¶á¤Î»ÈÌ¿¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ìÍè¸¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¤Î´ë¶ÈCM¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤ËÅ¾À¸ATM¤·¤¿²ìÍè¤¬¤È¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éµÒ¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Á´4ÏÃ¤ÎÊª¸ì¡£¡ÖATM¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë²ìÍè¤¬±é¤¸¡¢¼¡Âè¤ËATM¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²ìÍè¤ÈµÒ¤È¤Î²¹¤«¤¤²ñÏÃ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖATM¤Î»ÈÌ¿¡×¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÄ¾¶á¤Ç¡Ø¤³¤ì¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¡¢»ÈÌ¿¤À¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¡¢²ìÍè¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¿§¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þÂå¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈºîÉÊ¤È¤«¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤«»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÊ¤¬½Ð¤Æ¤ëºîÉÊ¤Ëº£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´Á³¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥²¡¼²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡£¼¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤«¤¤²¿¤«»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎËÍ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¡ÉATM¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÄê¤Ë½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÎÃúÇ«¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¾ðÌ£¤¢¤ëATM¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡³£Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ATM¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡²ìÍè¸¿Í¡¢´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤òÉ½¸½
¢¡²ìÍè¸¿Í¡Ö¥¹¥Ã¥²¡¼²ù¤·¤¯¤Æ¡×¡È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¡ÉÌÀ¤«¤¹
¢¡²ìÍè¸¿Í¥³¥á¥ó¥È
