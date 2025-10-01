Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¡¢24Ç¯¤Ï8.9¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÈñÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ8.9¡óÁý¤Î3Ãû6326²¯8ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áý²Ã·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¼Ò²ñ¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¡¦Ê¸²½»º¶ÈÅý·×»Ê¤ÎÄ¥·¼Îµ¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤±¤¤¤ê¤å¤¦¡Ë¼óÀÊÅý·×»Õ¤Ï¡Ö¡ØÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê½½»Í¸Þ¡¢2021¡Á25Ç¯¡Ë¡Ù³«»Ï¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬Ç¯Ê¿¶Ñ10.5¡óÁý²Ã¤·¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï·×²èÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Áí³Û¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ³«È¯Èñ¤ÎÂÐ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤Ï2.69¡ó¤Ç0.11¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢¡Ö½½»Í¸Þ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ¾å¾ºÉý¤ò0.03¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ê¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î¤¦¤Á´ðÁÃ¸¦µæÈñ¤Ï2500²¯9ÀéËü¸µ¤Ç¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï10.7¡ó¤ÈÁ´ÂÎ¤ò1.8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢2·å¤Î¹â¤¤¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£Áí³Û¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï6.88¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£