µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¢£²£°£°¾¡¤ÎÀè¤Ï¡Ö£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÇËÜµòÃÏ½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¡¢£²£°£±¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î°Î¶ÈÃ£À®¡£»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Ã¤È¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¡¢£²£°£°£·Ç¯£´·î£±£¸Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç£²¼ºÅÀ´°Åê¤·¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¡¢£²£°£°¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤À¤È¤«¡¢£²£°£°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤íÆÃÊÌ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ì·³¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ´Ãæ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿£²£°£°¾¡¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê£±¾¡¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡Öº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ËÂ³¤£´¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¡£¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£