¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬1Æü¡¢X¤ª¤è¤ÓLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥í¥´¤òµì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥í¥´¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡Ä!¡©»°Ã«¹¬´î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤ò±é¤¸¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð
¡¡±é½Ð²È¡¦µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¡¢¼ç±é¤Ë¿ûÅÄ¾Úö¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤ç¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¤¬¡¢1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿ûÅÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÇÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¤¯¤Ù¡¦¤ß¤Ä¤Ê¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾¤ËËþ¤Á¡¢¹¥·Êµ¤¤ËÉâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±É¸÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼Ô¡¢Îø¤ËÇË¤ì¤ë¼Ô¡¢ÌÂÏÇ¤ÇÌñ²ð¤Ê¼Ô¡¢³¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¤¼Ô¡Ä¡£°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÀ¸¤Êý¥Ù¥¿¡£Ã¼¤«¤é¸«¤¿¤éÍ¾ÝÌµ¾Ý¡¢¤Ç¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
