À¸³è¤ÎÀß·×¡¢¡Ö¤¤¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤»¤«¤¤¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡¡ØNNN ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤ªÅ·µ¤¥³ー¥ÊーBGM·èÄê¤â
¡¡·» ÂçÄÍ¿¿ÂÀÏ¯¤ÈÄï ÂçÄÍ·°Ê¿¤Î·»Äï2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É À¸³è¤ÎÀß·×¤¬¡¢10·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤»¤«¤¤¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¾®Åìµþ¡Ê¥ê¥È¥ë¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤¬¡¢¡ØNNN ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë´ØÅìÃÏ¶è¤Î¤ªÅ·µ¤¥³ー¥Êー¤ÎBGM¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£°æ É÷¡¢ÅÜÅó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ç¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¡¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤«¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é2¶ÊÌÜ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ÎÂº¤µ¤òÉÁ¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò´ê¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢William Devaughn¤äThe Spinners¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥êー¥½¥¦¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÊÒ´óÌÀ¿Í¡ÊGREAT3¡Ë¡¢¸°È×¤ËËÙ¹¾Çîµ×¡¢¥É¥é¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ËÇòº¬¸°ì¤ò·Þ¤¨¡¢½À¤é¤«¤Ê¥°¥ëー¥ô¤È¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¶Á¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ°ºî¡Øµ¨Àá¤Î¤Ä¤«¤Þ¤¨Êý¡Ù°ÊÍèÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Àè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡Öµ©Âå¤Î¥Û¥ê¥Ç¥¤¥áー¥«ー¡×¤È¡Ö¤¤¤µ¤«¤¤¤Ê¤¤¤»¤«¤¤¡×¤Î2¶Ê¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÒ´óÌÀ¿Í¡ÊGREAT3¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·ªÅÄ¾¼£¡ÊGlider¡¿Hedigan's¡Ë¡¢°æ¾å¿¿Ìé¡¢ïð³¹¡ÊLASENAS¡¿w.a.u¡Ë¤Ê¤É¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢Á´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØNNN ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¡Ù¥¦¥§¥¶ー¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¾®Åìµþ¡Ê¥ê¥È¥ë¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤é12·îËö¤Þ¤Ç¤ÎËèÆü¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Î¤ªÅ·µ¤¥³ー¥Êー¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë