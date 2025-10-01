Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーJAZZ¥Ðー¥¸¥ç¥óÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤ÎÎÞ¤Ï¡×ÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーJAZZ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¤ª¤è¤Ó¤ò10·î1Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§°ð³À¸ãÏº¡õÁð磲¹ä¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ËË¬¤ì¤¿¡ÈºÆ²ñ¡É¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢Number_i¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡Ä¡Ä¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡¢1984Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¡£7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBITTER AND SWEET¡Ù¡Ê1985Ç¯4·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤â¡¢Æ±¶Ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ï¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£ー¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀÅ¼ä¤äÍ¾±¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢ZOZOVILLA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè3ÃÆ¡ØAKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëLee¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ò°áÁõ¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢CONVERSE¤ÈLee¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢ËÜÆü10·î1Æü12»þ¤è¤êZOZOVILLA¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ãæ¿¹ËÜ¿Í¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à·×5·¿¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤ä»É½«¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î8Æü¤Ë¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ê42th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡¢10·î15Æü¤Ë¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¤È¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë3½µÏ¢Â³ÇÛ¿®¤â·èÄê¡£¤³¤Î3¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯7·î12Æü¡¢13Æü¡¢14Æü¡¢15Æü¡¢16Æü¤ËÅìµþ COTTON CLUB¤Ë¤Æ5Æü´ÖÁ´9¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo2025¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë