Æü·Ð225ÀèÊª¡§1Æü0»þ¡á230±ß°Â¡¢4Ëü4700±ß
¡¡1Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ230±ß°Â¤Î4Ëü4700±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü4932.63±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï232.63±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7664Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3101¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ36¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï36.6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡¡¡7664
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡126745
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3101¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -36¡¡¡¡¡¡ 17619
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-290¡¡¡¡¡¡¡¡ 806
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 648
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1918¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3101¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ36¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï36.6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡¡¡7664
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡126745
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3101¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -36¡¡¡¡¡¡ 17619
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-290¡¡¡¡¡¡¡¡ 806
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡ 648
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1918¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹