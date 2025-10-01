ÃæÀî¹¸¶µ¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢Ê¡ÅÄÌ¤Íè¡¡¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¡¡11·î12Æü¤Ë³«ºÅ
ÃæÀî¹¸¶µ¡Ê42¡Ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ê35¡ËÊ¡ÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò11·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢¡×¡Ê¾¾¸¶¤ß¤¡Ë¡¢¡ÖRIDE ON TIME¡×¡Ê»³²¼Ã£Ïº¡Ë¡¢¡ÖRainy Blue¡×¡ÊÆÁ±Ê±ÑÌÀ¡Ë¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢²Î¤¤¼ê¤ÈÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÉðÉôÁï»Ö»á¤¬°ìÁØµ±¤«¤»¤ë¡£
3¿Í¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡ÉðÉôÁï»Ö¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2021Ç¯¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð±é¤·¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÃæÀî¤¯¤ó¤Ï20Ç¯¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Í¡Ù¡£¤É¤Î»þÂå¤â²»³Ú¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÉðÉô¤µ¤ó¤Ë¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢ËÍ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ç¤¹¡£ÉðÉô¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦Ì´¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¡ª¡¡´Ú¹ñ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿²ÎÀ¼¤ò»ý¤ÄÊ¡ÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡ª¡¡ÉðÉô¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¡¢½ÂÃ«¤ÇÀ¤³¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¿¹ºê¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²¿ÅÙ¤«¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÉðÉô¤µ¤ó¤È²þ¤á¤Æ¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¾þ¤ì¤ë¤è¤¦ºÇ¹â¤Ê°ìÌë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¡¡¾¼ÏÂ¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÉðÉôÁï»Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤Îµ±¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤é¤·¤¤É½¸½¤ÇÃúÇ«¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¡¢³§¤µ¤Þ¤È²¹¤«¤¤»þ´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£