¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅÞÂ¦¤«¤éÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¦Æ±ÂåÉ½²òÇ¤¤òµñÀä¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï¡Ö£¹·î£±£¹Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤ÇÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡¢ÍËÜ¹á»öÌ³ÁíÄ¹¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÃÌ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¤È¤ÎÆÃÊÌÍ§ÅÞ´Ø·¸²ò¾Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î²òÇ¤¤¬·èÄê»ö¹à¤È¤·¤ÆÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢É´ÅÄ»á¤äÍËÜ»á¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£±£¹Æü¤Ë²ÏÂ¼»á¤¬Î¨¤¤¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡×¤È¤ÎÆÃÊÌÍ§ÅÞ´Ø·¸¤Î²ò¾Ã¤òÄÌ¹ð¤·¡¢²ÏÂ¼»á¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¡Ê¸ºÀÇÆüËÜ¤ÎÃç´Ö¤È¡ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢£±½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡Ö²óÅú½ñ¤òÉ´ÅÄ»á¤Ëº£Æü½Ð¤·¤¿¡£²òÇ¤¤Ï¾µÂú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌÍ§ÅÞ´Ø·¸¤ÏÉ´ÅÄ»á¤Î¡Ø¤ªÁ°¡¢¥ª¥ì¤¬²¥¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¤ä¡Ø£±ËçÌÜ¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÏÇË¤ì¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤â¤¢¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤É¤ÎÅÞ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤«¤Ï»ä¼«¿È¤Ç·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢·èÎö¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£