北京・天安門広場で烈士記念日の献花式
2025年9月30日 23時52分
新華社通信
３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／謝環馳）
【新華社北京9月30日】中国の「烈士記念日」に当たる30日午前、北京の天安門広場で人民英雄への献花式が厳かに行われた。３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／張領）３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／岳月偉）３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／李響）３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／燕雁）３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／丁海濤）３０日、北京・天安門広場で行われた人民英雄への献花式。（北京＝新華社記者／翟健嵐）