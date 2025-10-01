Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥»¥ë¥ÕJAZZ¥«¥Ð¡¼Âè7ÃÆ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×ÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¡¡3½µÏ¢Â³ÇÛ¿®¤â·èÄê
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼´ë²èÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò10·î1Æü¤Ë¸ø³«¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê²»¸»¤âÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£1984Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂåÉ½¶Ê¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ÀÅ¼ä¤ÈÍ¾±¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¿·¤¿¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÃæ¿¹ÌÀºÚ¡ßZOZOVILLA¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ËÜ¿ÍÃåÍÑ¼Ì¿¿¤ä³Æ¾¦ÉÊ¤Î²èÁü
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢ZOZOVILLA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡ØAKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA¡Ù¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Lee¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃåÍÑ¡£ËÜ¿Í´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÆ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ä»É½«¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¡£Lee¤Î¤Û¤«¡¢CONVERSE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢Á´5·¿¤¬10·î1ÆüÀµ¸á¤è¤êZOZOVILLA¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿JAZZ¥«¥Ð¡¼´ë²è¤ÎÂè6ÃÆ¡ÖFin -JAZZ-¡×°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½10¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿6¶Ê¤ÎJAZZ¥«¥Ð¡¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÎß·×3020Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î8Æü¤Ë¤Ï¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ê42ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡¢10·î15Æü¤Ë¤Ï¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È²»¸»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£3½µÏ¢Â³¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢7·î¤ËÅìµþ¡¦COTTON CLUB¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¡ÊÁ´9¸ø±é¡Ë¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Ãæ¿¹¤Ë¤è¤ë3½µÏ¢Â³¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
