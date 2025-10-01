¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡ÙÏÃÂê¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù&Á°ÅÄÂçÊå¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¿´Ìö¤ë¿ÆÍ§Ìò¤ÇCM½Ð±é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡×
¡¡timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬½Ð±é¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Î¿·CM¤¬9·î¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢2¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊå
¡¡º£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¼ç¿Í¸øÌÜÀþ¤ÇÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶õ¤ÎÎ¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹âÍÈ´¶¡×¤¬¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·CM5ÊÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÃË»ÒÎ¹ÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¿´Ìö¤ë20ÂåÃËÀ3¿Í¤ÎÄ«¤Î¶õ¹Á¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢½ÐÈ¯Á°¤Î¶ÛÄ¥¤È´üÂÔ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¥³¥á¥ó¥È
À¾»³¡§º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò½ä¤ê¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤Þ¤ë¤Ç¾®Î¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎCM¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÄ¡§º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ø²¶¤é¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¶õ¹Á¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÅë¾è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯ÇÉ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¿²¤¿¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎCM¤Ç¤âÎ¹¤Î½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
