¡¡Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤¬¡¢1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù44¹æ¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù36¼þÇ¯µÇ°´¬Æ¬¥«¥é¡¼ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ÏÌ¡²è¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¤ËÎã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ¾¸À¤ä¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤¬Æ°²èÆâ¤Ç¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ò¿ÍÀ¸¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ò¿ÍÀ¸¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Âç¤¤¯£²¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º£±¤ÄÌÜ¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¤¢¤ëÌ¡²è¤À¤È¡¢¼ç¿Í¸øA¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËB¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ËC¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯A¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÉÁ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Ï°ìÊâ¤ÈµÜÅÄ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢´Ö¼Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´Ö¼Æ¤ÈµÜÅÄ¤¬»î¹ç¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢´Ö¼Æ¤¬¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤È»î¹ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¤â¼ç¿Í¸ø¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊâ¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¤âÁ´°÷¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¿¼ËÙ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Íí¤Þ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¡²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åª¤ËÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤è¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Ï°ìÊâ¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¡ª¡© ¼ç¿Í¸øÊäÀµ¤È¤«Ìµ¤¤¤Î¡ª¡© ¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢120´¬¤Ç°ìÊâ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¿··¿¥Ç¥ó¥×¥·¡¼¥í¡¼¥ë´°À®ÈÇ¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÉé¤±¤Æ°úÂà¤·¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÌ¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¡²è¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÆÍÁ³¤Î³ÐÀÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢Êý¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¸½¼Â¤ÎËÍ¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤«°úÂà¤·¤ÆÎ¢Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ÏÂ¾¤ÎÌ¡²è¤È¤Ï°ã¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¶Å½Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
