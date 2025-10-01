¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡ÙÍèÇ¯¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤ÇÀ©ºî¤Ï¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡¡PV¸ø³«¤Ç½Ð±é¤ÏÀÐÃ«½Õµ®¡õ¼ã»³»í²»
¡¡Ì¡²è¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢²¼Ï¤¥Ò¥«¥ëÌò¤òÀÐÃ«½Õµ®¡¢¾ëºê¥á¥¤Ìò¤ò¼ã»³»í²»¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº§³è¥Ð¥È¥ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¥¢¥Ë¥áPV
¡¡Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢¿ôÉ´Ç¯Â³¤¯»¦¤·²°¡ØÆÇ»È¤¤¡Ù¤ÎÀÄÇ¯¡¦²¼Ï¤¤¬¡ØÆÇ»È¤¤¡Ù¤Î·ì¤òÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ëº§º¾µ½»Õ¡¦¾ëºê¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤Î·ëº§¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦°ì¥Ï¡¼¥É¤Êº§³è¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¼«¿È¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ëÆÇ¤ò¤«¤Þ¤¨¤ë²¼Ï¤¤È²ÖÂ«¤òÊú¤¨¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ëºê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¦¾ëºê¤ËÆÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ßÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¹Ô¤¯²¼Ï¤¤Î»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤·¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¾ëºê¤È¶¦¤ËÅ¨¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿²¼Ï¤¤Ï¾ëºê¤Ë¡Ö²¶¤Î·ëº§¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈµÞ¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡£»¦¤·²°¡ß·ëº§º¾µ½»Õ¤Î°Û¿§¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬ËÂ¤°À¤³¦°ì¥Ï¡¼¥É¤Êº§³è¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä¤ÎËë³«¤±¤Ë´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¼Ï¤¥Ò¥«¥ëÌò¡§ÀÐÃ«½Õµ®¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇËè½µ¹¹¿·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¼çÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ºîÉÊ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¿¤Á¡¦À¤³¦´Ñ¡¢ÈþÎï¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ð¥È¥ë¤Èº§³è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾ëºê¥á¥¤Ìò¡§¼ã»³»í²»¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¤¤Ä¤â¹¹¿·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾ëºê¤Ï·ëº§º¾µ½»Õ¤Îº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â²¼Ï¤¤¯¤ó¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§ËÙ¸µÀë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁ²¬¹ÉÊ¿
²»³Ú¡§´äºêÂÀÀ° yuma yamaguchi
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
À½ºî¡§¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
