24日にサウサンプトンとのカラバオカップ3回戦を戦ったリヴァプール。2-1と試合に勝利したものの、決勝点を挙げた新加入FWウーゴ・エキティケはゴールパフォーマンスの際にユニフォームを脱いでしまい、この日2枚目となるイエローカードを受け退場となった。



この試合で2枚のイエローカードをもらってしまったエキティケは、プレミアリーグ第6節クリスタル・パレス戦を出場停止となり、メンバー外となった。





エキティケを欠くリヴァプールはパレス戦で同じく新加入FWアレクサンデル・イサクを最前線で起用するも不発に。フロリアン・ヴィルツにもゴールは生まれず、結果1-2でリーグ戦初黒星となった。エキティケはイサク、ヴィルツとは異なり、すでにリヴァプールにフィットしており、今季は早くも5ゴール1アシストを記録している。エキティケが起用可能であれば、結果は変わっていたかもしれない。CLリーグフェーズ第2節ガラタサライ戦前の記者会見に出席したエキティケは、欠場となったパレス戦でのメンバー外について言及した。『Liverpool Echo』が伝えている。「あれは賢い判断ではなかった。土曜日に自宅でリヴァプールの試合を観戦して少しがっかりした。チームメイトをはじめ全員に謝罪した。ニ度とあんなことはやらないよ」ルイス・ディアスがクラブを去り、モハメド・サラーのコンディションが上がりきらない中で序盤から得点を量産しているエキティケ。今後はイサクとの共存も課題となるが、今回のミスを帳消しにするような素晴らしいパフォーマンスに期待したい。