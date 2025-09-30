◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が２／３回１４球で１安打無失点２Ｋで今季４６ホールド目をマークした。

３―２の８回に大勢投手が４番手で登板。先頭・岡林には初球の１５２キロを捉えられて中前安打を許し、２番・細川には１球もストライクを奪えないまま四球。いきなり無死一、二塁のピンチとした。ここで３番・上林をフォークで空振り三振。４番・ボスラーをフォークで空振り三振。

しかし、ここで阿部監督がマウンドへ。マルティネスに交代となり、東京ドームはどよめきに包まれた。マルティネスは代打・板山を打ち取り無失点。９回も無失点に抑えたことで、大勢にホールド、マルティネスにセーブがつく形となった。

大勢は田中将の日米通算２００勝がかかる中での登板に「今年一、緊張しましたし、今年一、疲れました」と本音をこぼしながらも「田中さんの２００勝というのは僕らの目標でもあったんで。野手もそうですし、試合始まる全体ミーティングでもなんとか『２００勝で』っていう声のもと、始まってる。みんなの目標にもなってたと思うので、今日逃してしまったらもう来シーズンになっちゃうのでそういう面では、中継ぎ陣、守備の皆さんもいつもより丁寧に入っていたのかなと思いますし、緊張したのかなって思います。僕もしてました」と笑った。

試合後にはウォーターシャワーで祝福。「『お前のせいで体冷えてる』って言われたんですけど、今日いっぱい投げられたと思うんで、ちょうどいいアイシングになったんじゃないかなと思います」とおどけた大勢。「この先２００勝の選手に出会えるのかって考えた時に、そう簡単ではないなって思って。何かできないかなと思った時に、水かけてお祝いしよと思ってやりました」と思いを口にし、「僕、同じ兵庫県出身ですし、ほんとに小学校の時から知ってる、偉大な先輩なので。そういう方と野球できるチャンスをいただいて、２００勝に携るチャンスもいただけたんで、そこはなんとか力添えしたいなと思った。そういう偉大な先輩です」と偉業達成を喜んだ。