エステダムから登場♡贅沢なホリデーコフレ2025で肌をアップデート

ホリデーシーズンが待ち遠しくなる♡『エステダム』から、2025年10月1日（火）よりスペシャルなホリデーコフレが数量限定で登場します。今年は、最高級ライン「シクロNT」を贅沢に試せるセットと、ベストコスメ受賞アイテムを詰め込んだ集中ケアセットの2種をご用意。1年頑張った自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなコフレです。

シクロNTで贅沢なナイトケアを

ホリデーコフレ シクロNT



価格：36,300円（税込）

9月にリニューアルした最高級ライン「シクロNT」シリーズを体験できる特別なセット。美容液・クリームの現品に加え、新製品のナイトオイルをトライアルサイズで試せる豪華3点コフレです。

肌密度を高め、うるおいとツヤを与え、夜の美肌リズムをサポート。しなやかで確信ある美しさを引き出してくれます。

発売日：2025年10月1日（火）

内容：シクロNT セロム（30mL／現品）／シクロNT クリーム（50mL／現品）／シクロNT クロノリペア オイル（5mL）

ベストコスメ受賞ケアで輝く肌に

ホリデーコフレ インテンシブ PRO＋

価格：22,000円（税込）



「インテンシブ PRO＋ クリーム」の現品と、人気美容液「エージプロテオム」のハーフサイズを組み合わせたセット。

美容医療発想の集中ケアで、エイジングサインに多角的にアプローチ。肌を引き締め、ハリとツヤを与える濃厚クリームと、未来型プロテインケア美容液の相乗効果で、忙しい季節も頼れる肌づくりを叶えます♪

発売日：2025年10月1日（火）

内容：インテンシブ PRO＋ クリーム（50mL／現品）／エージプロテオム（15mL／ハーフサイズ）

心躍るホリデーコフレで特別な肌体験を♡

エステダムのホリデーコフレ2025は、ラグジュアリーなケアを日常に取り入れるチャンスです。

シクロNTで叶える深いナイトケアも、ベストコスメ受賞アイテムでの集中ケアも、どちらも女性たちの肌に自信をもたらす特別なラインアップ。

数量限定だからこそ、早めのチェックがおすすめです。あなたもこの冬、肌に最高のご褒美を贈ってみませんか？