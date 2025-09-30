ペナントを手に写真に納まるソフトバンクの選手、関係者（撮影・穴井友梨）

    １軍に合流し、守備練習する藤田（撮影・穴井友梨）






１軍に合流し、守備練習する井上（撮影・穴井友梨）






    １軍に合流した藤田悠（撮影・栗木一考）






    達川氏（左）と話す小久保監督（撮影・栗木一考）






    メンバー発表する劇場版「ゾンビランドサガ　ゆめぎんがパラダイス」の声優田野アサミ（左・二階堂サキ役）と、種田梨沙（右・水野愛役）（撮影・栗木一考






    始球式で投球し、笑顔を見せる田野アサミ（撮影・穴井友梨）






始球式をする田野アサミ（撮影・穴井友梨）






    メンバー表交換で日本ハム・新庄監督（左）から花束をもらい、ハイタッチする小久保監督（右）（撮影・穴井友梨）






    日本ハム戦に先発した伊藤（撮影・穴井友梨）






    ３回、２番手で登板した大江（撮影・穴井友梨）






    ５回、３番手で登板した岩井（撮影・穴井友梨）






    ６回、４番手で登板した上茶谷（撮影・穴井友梨）






    ７回途中から５番手で登板するヘルナンデス（撮影・穴井友梨）






回、６番手で登板する津森（撮影・穴井友梨）






    ４回２死、中越えにソロを放つ山川（撮影・穴井友梨）






６回１死、右翼線に二塁打を放つ牧原大（撮影・穴井友梨）






８回１死一塁、日本ハム・郡司の打球を好捕する野村（撮影・栗木一考）






    ８回無死、谷川原は左中間へ二塁打を放つ（撮影・栗木一考）






優勝トロフィーを手に笑顔を見せる小久保監督（撮影・栗木一考）






    優勝トロフィーを掲げる小久保監督（撮影・栗木一考）






セレモニーを終え場内一周する小久保監督（中央）らソフトバンクナイン（撮影・穴井友梨）






スタンドに手を振る小久保監督（撮影・栗木一考）






    小久保監督を先頭に場内を一周するソフトバンクの選手ら（撮影・栗木一考）






    記念撮影するソフトバンクナイン上を舞う金の紙吹雪（撮影・栗木一考）






優勝セレモニーで記念撮影するソフトバンクナイン（撮影・穴井友梨）






