「本当に悔しい勝点１」PK失敗の相馬勇紀が唇を噛む。敵地で０−０ドロー決着「特に前半は崩し方で単調になってしまった」【ACLE】
痛恨のPK失敗。相馬勇紀が悔しさを滲ませた。
町田は現地９月30日、ACLEのリーグステージ第２節でマレーシアのジョホールと敵地で対戦。０−０のスコアレスドローに終わった。
23分にPKの絶好機も、相馬がこれを決め切れなかった。放たれたボールは右ポストに嫌われる。試合後のフラッシュインタビューで、背番号７は「PKを外してしまったので、本当に悔しい勝点１になりました」と唇を噛む。
チームとしてペースを握る時間帯は長かったが、最後まで攻めあぐねた。相馬は次のように振り返る。
「特に前半はやっぱり、崩し方っていうところで単調になってしまった。後半は少し良い形が出たので、それを最初からできるように、次は修正できたらと思います」
次戦は中３日でJ１第33節・広島戦だ。「個人的に、次は絶対にチームのために結果を出すこと」と気合を入れた28歳のアタッカ―は、「チームとして、どっちも大切な大会なので、勝点３を取れるように良い準備をしたい」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
