ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > フィリピン・セブ島北部沖でM6.9の地震 フィリピン・セブ島北部沖でM6.9の地震 フィリピン・セブ島北部沖でM6.9の地震 2025年9月30日 23時41分 TBS NEWS DIG アメリカのUSGSによりますと、日本時間の午後10時59分ごろ、フィリピン・セブ島の北部沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。震源の深さは10キロと推定されています。