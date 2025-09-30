¡Úµð¿Í¡ÛÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¡×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ´Þ¤á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£³¡½£²¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÎÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡££²»àÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç£³ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ±Í¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢ÂåÂÇ¤Î±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££·²óÅê¤²¤¿¤¢¤Î£²¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£¸²ó£²»à¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£¹²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÃæÆü¡¦¾¾»³¤ÈÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Þ¤À¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ë¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£