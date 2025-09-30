¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò½ËÊ¡¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¡¢Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¡¢Î©¤Á²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£²¿Ç¯¤«Á°¤Ï¤Í¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¡¢£²£°£°¾¡¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ëÃç¤À¡£¡ÖÂÎ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¥¹¥´¥¤Âç¤¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Áö¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÅÄÃæ¾¤Î£²£°£°¾¡Ã£À®¤Ï¡ËËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£