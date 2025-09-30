30日夜7時すぎ、東京・町田市のマンションで女性が刃物のようなもので刺され死亡する事件があり、40歳の男が逮捕されました。調べに対し、「誰でもいいから殺そうと思った」などと供述しているということです。

通報からおよそ3時間半がたった現在も、現場には規制線が張られています。

マンションの外にある階段が事件現場となっています。

現在も捜査員が作業をしていて、ライトを持って確認する様子もありました。

警視庁によりますと、家族が叫び声を聞いて駆けつけると、外階段のところに女性が仰向けで倒れていて、男が刺しているところを見たということが30日夜、新たにわかりました。

そして、血痕は女性が刺されたマンションの1階・2階部分にあったということで、現在も捜査が続けられています。

──周辺の方からはどのような声が聞かれましたか？

現場から1本挟んだ道を歩いていた方に話をうかがいました。近くに住んでいる方は「今までこのようなことはなかった」と不安そうに話していました。

現場は町田駅から徒歩8分ほどです。警視庁は現場から血の付いた包丁を押収し、当時の状況を詳しく調べています。