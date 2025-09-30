ロジスネクス、今期配当を見送り

三菱ロジスネクスト <7105> [東証Ｓ] が9月30日大引け後(23:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来24円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主及び新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をいたしました。なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。詳細については、当社意見表明をご参照ください。当社は、中期経営計画「Logisnext Transform 2026」の株主還元策に基づき、急激な経済環境変動による業績変動に左右されない安定的、継続的な配当の実施を基本とし、成長投資や財務体質改善とのバランスも考慮した上で、安定的かつ継続的な株主還元の拡充を目指し、FY25までは自己資本配当率(DOE)２%を目途に配当を行うことを基本方針としておりましたが、本公開買付けにおける買付け等の価格が、2026年３月31日を基準日とする期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されており、本公開買付けの決済後を基準日とする配当を行った場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的な差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間で公平性を確保する観点から、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の期末配当を行わないことを併せて決議いたしました。なお、本決議は本公開買付けが開始されることを前提としたものであり、かかる前提と異なる状況が生じた場合には、改めて剰余金の配当予想の修正を実施する可能性があります。

