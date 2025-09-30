女優高月彩良（28）が9月30日をもって、契約満了のため17年間所属したスウィートパワーを退所することを、同事務所の公式ホームページで発表した。

高月は「11歳で芸能の世界に飛び込んだ何も分からない私を指導してくださった所属事務所の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。お仕事を通じてお世話になった、関係者の方々、私を応援してくださったファンの皆さまには、心より感謝申し上げます。未熟な私に温かい声をかけてくださり、背中を押してくださったこと、一生の宝物です。学ばせていただいた経験を大切にこれからも日々精進し、私らしく歩んでいきます」とコメントした。

スウィートパワーも「高月には17年の長きにわたり、ドラマ、映画、舞台、ミュージカルなどと様々な分野に挑戦し、活躍してくれたことに感謝しております。今後は自分のペースで活動してみたいという高月の意思を尊重し、送り出すこととなりました」と記している。

高月は、スタジオジブリのアニメ映画「思い出のマーニー」で主人公の声を務めたほか、近年では舞台「進撃の巨人−the Musical−」「呪術廻戦0」などに出演。ドラマでは7月期日本テレビ系「DOCTOR PRICE」にも出演した。