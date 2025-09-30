カシオ、100℃サウナ対応のサウナー専用腕時計「SAN-100H」を一般販売
カシオ計算機は9月30日、100℃の高温サウナでも使用できるサウナー専用腕時計“サ時計（さとけい）”「SAN-100H」の一般販売を10月17日に開始すると発表した。カラーはオレンジ（SAN-100H-7B）とブラック（SAN-100H-1B）の2種で、価格はいずれも16,500円。
“サ時計（さとけい）”「SAN-100H」
○クラウドファンディングで即完売となった商品を一般販売
「SAN-100H」は、サウナ愛好家（サウナー）の社員のアイデアから生まれたもので、2024年12月にクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売を行ったところ、わずか9分で約2,200台が完売するなど、大きな反響を呼んだ商品。一般販売は初となる。
アナログ針で経過時間を測れる「サウナモード」（12分計）を搭載し、100℃までの耐熱設計や防水構造、裏蓋のネジが肌に触れにくい構造、着脱しやすいカールバンド、湿気を防ぐ樹脂ケースなど、サウナでの使用に特化した工夫が施されている。
SAN-100H-7BJR
SAN-100H-1BJR
オレンジバンドの「SAN-100H-7BJR」とブラックバンドの「SAN-100H-1BJR」の2色展開。いずれもサウナ、水風呂、外気浴といったサウナルーティンを描いたイラスト入りの専用パッケージに同梱され、サウナ愛好家へのギフトにも適したデザインとなっている。
サウナ、水風呂、外気浴といったサウナルーティンを描いたイラスト入りの専用パッケージ
主な仕様は以下のとおり（両カラー共通）。
ケースサイズ：W35.4×D12.9×H40.2 mm
質量：約25 g
材質：樹脂ケース（低透湿樹脂）／樹脂裏蓋（低透湿樹脂）
防水性能：5気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：高温・高湿環境対応構造（耐熱電池、湿気抑制設計）
電池寿命：約5年
バンド装着可能サイズ：フリー（伸縮カールバンド／ウレタン素材）
その他機能：ボタン操作で「サウナモード（12分計）」と「時刻モード」とを切替可能、時刻表示（時・分）、12分計（分・秒）、リセット機能、設定温度100℃まで対応使用可能環境（腕装着の状態で15分以内）
