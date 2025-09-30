女優の高月彩良が所属事務所「スウィートパワー」を退所することが３０日、分かった。同社の公式サイトなどで発表された。

同社は「９月３０日をもちまして、所属俳優・高月彩良が契約満了により退所いたしますことをご報告申し上げます」と、この日をもっての退所することを報告。高月は、２００８年のデビューから同社に所属しており「１７年の長きにわたり、ドラマ、映画、舞台、ミュージカルなどと様々な分野に挑戦し、活躍してくれたことに感謝しております。今後は自分のペースで活動してみたいという高月の意思を尊重し、送り出すこととなりました」と円満退所であるとした。

高月も同サイトでコメントを発表。退所を報告し「１１歳で芸能の世界に飛び込んだ何も分からない私を指導して下さった所属事務所の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」。今後について「学ばせて頂いた経験を大切にこれからも日々精進し、私らしく歩んでいきます」とつづった。

◆高月 彩良（たかつき・さら）１９９７年８月１０日、神奈川県生まれ。２８歳。２００８年配信ドラマ「ＴＳＣ 東京ガール」でデビュー。１０年ガールズユニット「ｂｕｍｐ．ｙ」として歌手デビュー（１４年卒業）。１４年アニメ映画「思い出のマーニー」で主人公の声を担当。１５年「人狼ゲーム クレイジーフォックス」で映画初主演。主な作品は主演舞台「ＢＡＳＡＲＡ」、ドラマ「教場２」など。１６８センチ。