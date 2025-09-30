¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¤¬£²¡¿£³²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅÄÃæ¾Âç¤Î£²£°£°¾¡¤Ë¹×¸¥¡Ö¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×°ìÊý¤Ç¡ÖÃ¯¤â¸Æ¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡Ä
¡¡µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²¡¿£³²ó¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡£³¡½£²¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦¿¹¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡££·ÈÖ¡¦ÀÐ°Ë¤Ë¤Ïµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ£±»àÆóÎÝ¡££¸ÈÖ¡¦ÄÔËÜ¤ò»°¥´¥í¡£¤³¤³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡££³ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£ÂåÂÇ¡¦±»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£·ÑÅê¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ä¤ä¤Ã¤¿¤Ç¤¹ÀµÄ¾¡Ê¾Ð¡Ë£±ÅÀº¹¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖÀÜÀï¤Î¥±¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ì¤ÐÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤âµÕ¤ò¤¤¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤ÏËÜÅöº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£°ìÀ¸»Ä¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£°¾¡¤ËºÇ¸å¡¢·È¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ËÍ¤À¤±ÉáÄÌ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸Æ¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÀî¡£ÅÄÃæ¾¤ÈÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎµÇ°»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤½¤Ó¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£