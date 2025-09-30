高橋克典、大相撲観戦に興奮「16年ぶりの横綱対決！しかも優勝決定戦！！」

俳優の高橋克典（60歳）が9月28日、公式ブログを更新。大相撲秋場所を観戦したことを報告し、応援する安治川部屋の力士たちへ熱い声援を送った。



28日、「相撲観戦！」と題してブログを更新すると、小結・安青錦（安治川部屋）について「四場所連続十一勝四敗！！」と好成績を称賛。さらに「16年ぶりの横綱対決！しかも優勝決定戦！！」と興奮気味につづり、観戦した高橋は「優勝決定戦、いい相撲だった」「皆さんお疲れ様でした！！」と感動を伝えた。



力強い取組や満員の国技館の熱気が伝わる会場の写真や表彰式後にパレード準備が進む様子などとともに、安治川部屋のお疲れさまパーティーにも出席したことも報告。



「安青錦関、お疲れ様でした。まだまだこれから！ガンバです！！」と安青錦を労い、記念ショットを公開。



「皆さんもガンバです！！安強羅と安大翔！ がんばれぇ！！」と後輩力士たちにもエールを送った。