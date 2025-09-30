女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月30日、スピンオフドラマ第2話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

今月26日に本編最終回（第130話）を迎え、完結。29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続オンエア。スピンオフの脚本は4作とも山岡真介氏。三谷昌登氏とともに本編の脚本協力を担当。中園氏はスピンオフの脚本監修に回った。第2回のキャスト座談会は朝ドラ初挑戦となった4人、河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴。

第2話は「メイコの初舞台」。1976年（昭和51年）7月、ミュージカル「怪傑アンパンマン」初日。開演まで1時間半となり…という展開。

アンパンマン役のお笑い芸人・浜辺ヒラメ（浜野謙太）は今さら、被り物に疑問を抱く。

「だってさ、おかしいよね。ここが顔だよね。で、俺が顔をここ（アンパンマンの顔の下）から出すんだよね。ということは、顔が2つあるってことだよね。これ、おかしいよね」

「今日、あらためて見て愕然としたんだ。これは、ハッキリ言って変じゃないか。大丈夫か、子ども」

「俺は芸人だ。笑わせるのが仕事だ。だが、笑われるのは許せん！」

ヤルセ・ナカス役の声優・古川マモル（西山潤）も、緊張のあまり出演したくないとゴネる。コーラスの1人も熱を出し、入院。いせたくや（大森元貴）は相次ぐトラブルに困惑。辛島メイコ（原菜乃華）が説得を買って出た。

ピアノ発表会の時の娘のように、マモルの緊張を吸い取ると、ヒラメを一喝した。

「これは、みんながヒラメさんのためだけに作った被り物です。それを捨てる気ですか？」「芸人さんの仕事って、人を笑顔にすることですよね。笑わせるとか笑われるとか、どっちでもいいでしょ」「あんたも知らんがやろ！嵩さんが、どんな思いで『アンパンマン』を創ったか。大勢の人をたくさん失って、悲しいこと、つらいこと、色々経験して、その結果生まれたヒーローながです。あなたは、そのヒーローをやるがです。世界にたった一人のヒーローながです」

ヒラメは「俺だってプロだ。やる時はやる。最後に聞く。変じゃないよな？」。メイコは笑うのを我慢しながら「はい」。ヒラメは気を取り直した。

メイコはコーラスの代打出演もこなし、見事、初日を成功に導いた。

SNS上には「本番前、こんな大変やったんやw」「顔が2つw確かにw」「必死に笑いをこらえるメイコw」「笑いを我慢していたやろw」などの声が続出。視聴者の笑いを誘った。

10月1日は第3話「男たちの行進曲」が放送される。