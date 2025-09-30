相馬がまさかのPK失敗。町田のACLE初勝利は持ち越し。敵地でジョホールとスコアレスドロー
FC町田ゼルビアは現地９月30日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第２節でマレーシアのジョホールと敵地で対戦した。
町田の先発11人は以下のとおり。GKは谷晃生、DFは昌子源、ドレシェヴィッチ、中山雄太、MFは望月ヘンリー海輝、仙頭啓矢、前寛之、増山朝陽、FWは相馬勇紀、藤尾翔太、ナ・サンホ。
初戦のFCソウル戦は１−１のドロー。今大会初勝利を目ざす町田は、立ち上がりは攻守両面で確実にプレーし、慎重に試合を進めながら様子をうかがう。13分、相手のミスを見逃さず、連続でゴールに迫ったが決め切れない。
17分には右CKから増山が至近距離のシュートを放つも、敵GKの好守に阻まれる。その３分後、ナ・サンホがボックス内で倒されてPKを獲得。先制の絶好機だったが、キッカーの相馬が痛恨の失敗。狙いすました一撃は右ポストに弾かれた。
町田はこれで集中を切らすことなく、高い強度を保って球際も激しく戦い、攻撃につなげていく。だが、思うようにフィニッシュに持ち込めず、スコアレスで前半を終えた。
後半は、スタートから相馬が起点となって果敢に攻め込む。連動して局面を崩せば、シンプルにクロスを放り込む。60分にはショートカウンターからナ・サンホが惜しいシーンを作り出した。
主導権は握ることができている。とはいえ、決定的な場面は限られ、攻めあぐねる時間が続く。
昌子を中心とした守備ではほとんど隙を見せず、ピンチの芽をことごとく摘んでいく。際どいシュートも谷がしっかりと防いでみせる。最後までゴールを割らせなかった一方で、得点もできず。スコアは０−０のままタイムアップ。町田のACLE初勝利はお預けとなったが、貴重な勝点１を持ち帰った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
