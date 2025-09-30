経済産業省は３０日、再生エネルギーなどを活用して作ったクリーンな水素やアンモニアを供給する事業者を補助する制度で、初めて２事業を対象に選んだと発表した。

２０３０年頃の生産開始から１５年間補助する。

この制度は２４年に成立し、エネルギー源として水素などの普及を目指す「水素社会推進法」に基づくものだ。水素の製造・調達コストは化石燃料と比べて２〜３倍と割高なため、国が化石燃料との価格差を支援して化石燃料に近い値段で提供できるようにし、低炭素の水素やアンモニアの普及を促す。

今回は豊田通商と岩谷産業などが水素を生産する事業と、半導体材料大手レゾナックが水素とアンモニアを生産する事業を選定した。豊田通商などは風力発電で生み出した電気を使って水素を年間約１６００トン生産し、その水素を愛知製鋼が燃料に利用して鋼を製造する。レゾナックは廃プラスチックなどから作った水素を原料に年間２万トンのアンモニアを製造し、繊維の原料にして衣料品に再生利用する。

予算は国債「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）経済移行債」を活用し、１５年間で３兆円規模を確保する。政府は事業者に、補助が終わっても１０年間は水素などの生産を続けるよう求める。経産省は今後も事業者の選定を続ける。