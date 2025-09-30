新山千春、大阪・関西万博に行けず「もっと早く予約しておくべきだった」

タレントの新山千春（44歳）が9月29日、公式ブログを更新。大阪万博に行けず、“切ない思い”を明かした。



「2025/09/29」と題して更新したこの日のブログ。新山は絵文字を交えながら「ノースリーブはさすがに今日で最後かな？」といい、黒のノースリーブトップスにダークトーンのデニムを合わせ、シンプルながらもシックな装いでカフェのテラス席に座り、グラスを片手にリラックスする姿を披露。テーブルにはブラックのハンドバッグが置かれ、自然光に照らされた横顔が映えるスタイリッシュなショットとなっている。



さらに「来週、大阪にいくから万博も行きたかったんだけど、もっと早く予約しておくべきだった」と明かし、チケットはあるものの予定が合わず、参加できなかったことに“切ない”思いを吐露。そして、「前もって予定立てておくことの大切さを学んだのでした！」と振り返り、ブログを締めくくった。