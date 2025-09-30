◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目。７回以降は中川皓太、田中瑛斗、大勢がつなぎ守護神マルティネスが移籍後初の回またぎで締めた。

田中は試合後の会見で、リリーフ陣について「この１年、素晴らしい活躍をしてきていたので、信じていました。頼もしい仲間だと思います」と感謝を口にした。投げ終わった後に皆から「めっちゃ緊張した」との言葉が聞かれたといい「申し訳ないなという気持ちも（笑）少しでも長く投げられたら良かったんですけど」との言葉も漏れた。

試合終了後にベンチから出る際は、田中瑛、大勢らに後ろから水をかけられビチャビチャになった。「びっくりしました。あそこで水かけられると思ってなかったので。びしゃびしゃのままあのあと全部やることになったんで、大勢には文句は言っておいたんですけど（笑）」と冗談めかして振り返っていた。