◇セ・リーグ 巨人4―2中日（2025年9月30日 東京D）

巨人の田中将大投手（36）が30日、中日戦（東京D）で6回85球4安打2失点の力投を見せ今季3勝目、日米通算200勝目を挙げた。日米通算を含むと史上28人目（NPB単独では24人）。王手を懸けてから4戦目、今季シーズン最終登板で決めた。

チーム一丸で勝利をつかみに行った。7回から中川、田中瑛、大勢、そして8回2死からの守護神・マルティネス投入。チーム142試合目、田中将のシーズン最終登板で、ついに日米通算200勝目を手にした。試合後には少年時代にバッテリーを組み、世代のトップランナーとして野球界を引っ張って来た盟友・坂本勇人が、最高の笑顔でベンチから花束を手に飛び出してきた。熱い抱擁を見た選手、そしてスタンドのファンは目頭を熱くさせ、大きな大きな拍手を2人に送った。

試合後に行われた会見での田中将との主なやりとりは以下の通り。

――おめでとうございます。ちょっと時間が経ちましたけど、今どんな気持ちでしょうか？

「いやもう…何ていうんですかね、本当もう感無量ですね。はい」

――ウイニングボールを手にして、場内1周。改めてどんな光景でしたか。

「そうですね、少し時間終わってからたちましたけど、ちょっと…自宅に帰ってからなんか多分もっと実感が湧いてくるのかなと思いますね。ゆっくりかみ締めるというか。まだ今はフワフワしている感じですかね」

――今日の試合を振り返って。初回の3点。

「非常に大きかったですし、その前の登板も同じドラゴンズ戦でしたけども、同じように初回に点を取ってくれていたので。同じようなミスを繰り返さないっていう意識でマウンドには立ち続けました」

――いつも「もうとにかく目の前のこと、集中してやるだけです」「チームの勝利のために」とおっしゃっていますが、今日も？

「そうですね。やはり自分の中で…いろんなその雑音というか、その自分がやるべきことっていうところに集中したくても、別のところからやっぱり自分の弱さだったり、雑音がやっぱこう入ることもあるので、それを何とか自分でしっかりそこは向き合って、打ち消して自分のやることに集中しようっていう、そこはもう繰り返しでしたね」

――弱さ。

「ネガティブなこととかですね。やっぱ自分のこの気持ちの中で、大雑把に言えば“打たれたらどうしよう”とか、そういうことってやっぱり、ふとした時に自分の心の中に入ってきますけど、それを打ち消して次の1球を投げるとか、そういう考える場にはなっています」

――小林のリード。心強かった。

「そうですね。誠司とは1軍の舞台ではバッテリーを組んだの初めてでしたけども、春先から結構な数、バッテリーとしてファームで組んで、いろいろ話してきていたので。1軍で組むのは初めてでしたけども、そこらへんは何もこう違和感なく、いい形で入っていけたかなっていうふうに思います。本当にリード良く引っ張っていってくれたなっていうふうに思っていて。非常に助かりました」

――田中瑛の気迫…リリーフ陣は。

「いや、もう本当に頼もしいリリーフ陣が…この1年素晴らしい活躍をずっとしてきていたので、もう信じていましたし、投げ終わった後みんな“めっちゃ緊張した”っていうふうに、さっき裏で言っていて（苦笑い）何か申し訳ないなっていう気持ちもあって。自分が少しでも長く投げられたら良かったんですけども。結果、もうそのあと完璧にみんな抑えてくれたので、本当にやっぱり頼もしい」