◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）

悩める大砲に復調の兆しだ。ソフトバンクが2点を追う四回2死、山川穂高が日本ハム山粼福也の139キロ直球をフルスイングした。打球はバックスクリーン左へ。9月9日の日本ハム戦以来3週間ぶりの22号ソロを「打てると思っていた。いい感覚の中で自分の打撃ができた」と自画自賛した。

山川らしい当たりが戻ってきた。二塁打を含む2安打を放った27日の西武戦から右脚に極端に体重を残す意識で臨んだことが奏功した。8月15、16日のロッテ戦以来の出場2試合連続長打。「練習から良かった」。久々のいい感覚にうなずく。

見据えるのはポストシーズンだ。「CS（クライマックスシリーズ）、日本シリーズとチームの力になれるよう、この感覚を大事にしていきたい」。15日のCSファイナルステージ開幕前に、秋季教育リーグのみやざきフェニックス・リーグに参加することが決まった。昨季も同リーグに参戦し、CSファイナルステージでは3試合で打率5割、3本塁打、6打点で最優秀選手（MVP）を獲得。昨季の再現を狙っている。

チームの連勝は5で止まった。それでも小久保裕紀監督は「（状態を）キープしてくれたら心強い」と主砲の復調に期待を寄せる。大砲の豪快な一振りが日本一奪還には欠かせない。（鬼塚淳乃介）