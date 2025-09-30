◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト５―４ＤｅＮＡ（３０日・横浜）

今季限りで引退するＤｅＮＡの森唯斗投手が現役ラスト登板で１回を無失点に抑えた。

三浦大輔監督から「一番たくさん投げたところで」と、９回のマウンドを託された元セーブ王。先頭打者に内野安打を許したが、最後は１死一塁から北村恵をチェンジアップで遊ゴロ併殺に。通算４８６試合目の登板を無失点で終えた右腕は「最後にいい１球が投げられた」と、ガッツポーズで喜びを爆発させた。

その裏、２点を追う味方打線が１点を返し、なお２死一、二塁で同学年の筒香嘉智外野手が打席に。次は自身の打順だったが「打席に立つ気も、延長で（２イニング目に）行く気も満々でした」と、バットを手にヘルメットもかぶって次打者席にスタンバイ。ベンチではアナリストから相手の守護神・星のデータまで聞き込んで準備をしていた。残念ながら筒香が三振に倒れて試合は終わった。

引退セレモニーでは「ホークスで１０年、ベイスターズで２年、本当に回りの人に恵まれた１２年でした」と、チームメートや家族、ファンに感謝のメッセージ。筒香や子どもたちから花束を渡され、感激の表情だった。