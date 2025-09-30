◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。中日戦（東京ドーム）に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目を挙げ、プロ１９年目で到達した。試合後の会見では、小学生時代のチームメートだった坂本勇人との関係に触れ「不思議ですよね」と語った。

大記録を達成し、笑顔で駆け寄った坂本から祝福の花束をもらい「ありがとう」と照れ、抱き合った。その瞬間を「不思議な縁だなと思います」と振り返り、特別な瞬間だったか問われると「そうですね」と答えた。

兵庫「昆陽里タイガース」でチームメートだった２人が、約３０年の時を経てともにシーズンを戦い、大きな節目に到達した。「彼（坂本）からああいうふうに花束をもらえるということは、これまでの野球人生で想像はしてきていなかったですから。同じチームでなかったですし。すごく昔から僕たちのことを知ってくれている人たちからしたら、なにかこう面白いのかなと思いますし（笑）自分にとっても非常な大きな思い出になりますね」とかみしめていた。