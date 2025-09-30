「THE W」優勝女芸人が、地方で見つけた双子のイケメンホスト。しかし、その顔面に隠された衝撃の事実に、スタジオは騒然となった。

【映像】双子イケメンホストの現在の顔面

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング』。#3に出演した、女芸人No.1を決める「THE W 2023」で優勝したお笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスは、「プライベートでよく行く」と自身で語るほどのホストクラブ好き。TikTokで「熊本県に双子イケメンホストがいる」という情報に触れ、現地へと飛んだ。

接客をイメージし、「どっちがモテるとか稼いでるとかあるのかな？中身はどう違うのかな？って楽しみにしてた」と期待に胸を膨らませる熊元プロレス。しかし、実際に席についた2人には、驚きの事実があったことを明かす。「2人ともめちゃくちゃ整形してて…」。

さらに、「“双子”で売ってもいるんですけど、両方が別の方向に整形してて」という情報も明かされた。これにスタジオからは「もったいない」「なりたい顔が別やったんや」「個性やな」といったツッコミが相次いでいた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）